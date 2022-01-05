İvrindi ne demek, TDK'ya göre İvrindi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İvrindi ne demek? İvrindi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi İvrindi kelimesi. Peki İvrindi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İvrindi nedir, İvrindi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İVRİNDİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İvrindi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre İvrindi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Balıkesir iline bağlı ilçelerden biri

