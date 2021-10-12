İyelik Eki ne demek, TDK'ya göre İyelik Eki kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İyelik eki ne demek? İyelik eki TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iyelik eki kelimesi. Peki iyelik eki ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iyelik eki nedir, iyelik eki kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İYELİK EKİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İyelik eki kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre iyelik eki kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ad soylu kelimeye eklenerek kime veya neye ait olduğunu bildiren ek



İYELİK EKİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- ev-im, ev-in, ev-i, ev-imiz, ev-iniz, ev-leri.

