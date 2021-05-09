2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2035101192021 İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2031115092021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107310516Formula 1 İspanya GP 2021 canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle | Formula 1 Türkiye'de nasıl izlenir?Formula 1 İspanya GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021? Formula 1 İspanya GP Şifreli mi, şifresiz mi ?2021 Bursa Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1024101782021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205090034İyi bir nescafe hazırlamanın püf noktaları nelerdir?2021 Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 2060108572021 Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108911629
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. İyi bir nescafe hazırlamanın püf noktaları nelerdir?

İyi bir nescafe hazırlamanın püf noktaları nelerdir?

Nescafe dünya üzerinde en çok tüketilen içeceklerden biridir. Güne başlarken kahvaltının yanında ya da günün ilerleyen saatlerinde tatlının yanında harika giden nescafenin hazırlanışında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Peki iyi bir nescafe hazırlamanın püf noktaları nelerdir? Sorusunun cevabı haberimizde...

İyi bir nescafe hazırlamanın püf noktaları nelerdir?

Nescafe çoğu kişinin vazgeçilmez içecekleri arasında yer alır. Her sabah uyandığında ilk iş mutfağa giderek fincan nescafe yapmakla güne başlayan insanların sayısı bir hayli fazla. Kahve içmek uykunun açılmasını sağlarken ayrıca zinde de hissettiriyor. Kahve severler nescafeden daha iyi bir tat almak için nelere dikkat etmeleri gerektiğini merak ediyor. O halde iyi bir nescafe hazırlamanın püf noktaları nelerdir? Sorusunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz...

İYİ BİR NESCAFE HAZIRLAMANIN PÜF NOKTOLARI NELERDİR?

Kültürümüzde Türk kahvesi gibi bize özgü bir kahve çeşidi daha olduğundan dolayı çoğu zaman diğer kahveleri genel olarak ”nescafe” olarak adlandırılıyor. Aslında Nescafe, 1938 yılında Nestle tarafından piyasaya sürülen bir kahve markasıdır. İçtiğiniz kahvenin türü veya markası ne olursa olsun genel olarak hepsi Rubiaceae familyasına mensup coffea bitkisine dayanır.

Nescafe hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler:

-Bardağınıza sudan önce nescafeyi koymaya dikkat etmelisiniz.

-Nescafe miktarını doğru ayarlamalı, bir tatlı kaşığı veya 2 çay kaşığından fazla atmamalısınız.

-Bol klorlu ve kireçli musluk suyu kullanarak lezzetli bir nescafe hazırlayamazsınız. Bu yüzden musluk suyundan ziyade içme suyu kullanmalısınız.

-İsteğe göre süt veya süt tozu kullanabilir ve kahvenizin tatlanmasını sağlayabilirsiniz. Eğer süt kullanacaksanız yarım bardak süt ve yarım bardak sıcak su şeklinde ayarlayabilirsiniz.

-Kaynar suyu bir dakika beklettikten sonra yavaşça bardağınıza boşaltmalısınız.

-Karıştırma hızınız ne çok hızlı ne çok yavaş olmalı. Nescafeyi iyi karıştırdığınız takdirde daha iyi çözünecek ve oluşan köpüklerle kahve keyfiniz daha da artacak.

İyi bir nescafe hazırlamanın püf noktaları nelerdir?

NESCAFENİN FAYDALARI NELERDİR?

Beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve metabolizmayı hızlandırır.

Alzheimer ve Parkinson hastalıklarından korur.

Tip2 diyabet riskini en aza indirir.

Siroz ve karaciğer kanseri riskini azaltır.

Zayıflamanıza yardımcı olabilir.

İyi bir nescafe hazırlamanın püf noktaları nelerdir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT