İyi bir nescafe hazırlamanın püf noktaları nelerdir?

Nescafe çoğu kişinin vazgeçilmez içecekleri arasında yer alır. Her sabah uyandığında ilk iş mutfağa giderek fincan nescafe yapmakla güne başlayan insanların sayısı bir hayli fazla. Kahve içmek uykunun açılmasını sağlarken ayrıca zinde de hissettiriyor. Kahve severler nescafeden daha iyi bir tat almak için nelere dikkat etmeleri gerektiğini merak ediyor. O halde iyi bir nescafe hazırlamanın püf noktaları nelerdir? Sorusunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz...

İYİ BİR NESCAFE HAZIRLAMANIN PÜF NOKTOLARI NELERDİR?

Kültürümüzde Türk kahvesi gibi bize özgü bir kahve çeşidi daha olduğundan dolayı çoğu zaman diğer kahveleri genel olarak ”nescafe” olarak adlandırılıyor. Aslında Nescafe, 1938 yılında Nestle tarafından piyasaya sürülen bir kahve markasıdır. İçtiğiniz kahvenin türü veya markası ne olursa olsun genel olarak hepsi Rubiaceae familyasına mensup coffea bitkisine dayanır.

Nescafe hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler:

-Bardağınıza sudan önce nescafeyi koymaya dikkat etmelisiniz.

-Nescafe miktarını doğru ayarlamalı, bir tatlı kaşığı veya 2 çay kaşığından fazla atmamalısınız.

-Bol klorlu ve kireçli musluk suyu kullanarak lezzetli bir nescafe hazırlayamazsınız. Bu yüzden musluk suyundan ziyade içme suyu kullanmalısınız.

-İsteğe göre süt veya süt tozu kullanabilir ve kahvenizin tatlanmasını sağlayabilirsiniz. Eğer süt kullanacaksanız yarım bardak süt ve yarım bardak sıcak su şeklinde ayarlayabilirsiniz.

-Kaynar suyu bir dakika beklettikten sonra yavaşça bardağınıza boşaltmalısınız.

-Karıştırma hızınız ne çok hızlı ne çok yavaş olmalı. Nescafeyi iyi karıştırdığınız takdirde daha iyi çözünecek ve oluşan köpüklerle kahve keyfiniz daha da artacak.

NESCAFENİN FAYDALARI NELERDİR?

Beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve metabolizmayı hızlandırır.

Alzheimer ve Parkinson hastalıklarından korur.

Tip2 diyabet riskini en aza indirir.

Siroz ve karaciğer kanseri riskini azaltır.

Zayıflamanıza yardımcı olabilir.



