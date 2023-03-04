İYİ Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"

İYİ Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık" dedi.

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İYİ Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"

Millet İttifakının Saadet Partisi Genel Merkezinde 12. kez toplanmasının ardından İYİ Parti Lideri Meral Akşener "6'lı masa dağıldı. Biz yokuz." ifadelerinde bulunmuştu. 6 Mart günü açıklanacak olan Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı buluşmasına Meral Akşenir katılıp katılmayacağı merak konusuydu. İYİ Grup Başkan Vekili Erhan Usta ise bugün Habertürk TV'ye konuştu. Konuşmasında "karar almadık, hala kapı açık" dedi.

"İSİM KONUSUNDA ANLAŞILDI"

Erhan Usta, “İsimde anlaşma anlamına geldiğini düşünmüyorum. Öyle bir şey olmuş olsaydı çok net bir şekilde ‘İsim konusunda anlaşıldı, 6 Mart’ta açıklanacak’ denilebilirdi. Ama öyle bir durum yok. Belki bir isim havuzu oluştu. Gelen isimlerin 6 Mart’a kadar nasıl değerlendirileceği konusunda bir ortak anlayışa ulaşılmış olmalı. Ben böyle anlıyorum.

Bu konuların üzerinde uzun süredir çalışılıyor. Onunla ilgili alternatifler de masaya konuşmuş olabilir. Bunlar da yetkili kurumlarda tek bir isim konusu değil, nihai olarak parti görüşünü oluşturma amacıyla onlar da gündeme gelecektir diye değerlendiriyorum. Orada birçok alternatif oluşturulabilir.

Biz altılı masayı çok önemsiyoruz. Milletimizin çok ciddi bir ümidi var. İstişare uzlaşı ve halkın tercihleri, yani bu ilkeler çerçevesinde karar alınması lazım. (Aday) şu olacak şeklindeki tartışmaları da kabul etme imkanı olmaz. Hepimizin bildiği kamuoyunda konuşulan anketler var. Çok hızlı bir şekilde bir çalışma tekrar yapılabilir.” ifade etti.

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