İYİ Parti 5’i büyükşehir olmak üzere 15 Belediye Başkan adayını açıkladı. İYİ Parti Afyonkarahisar'dan Belediye Başkan Adayı olarak Mahmut Koçak’ı aday gösterdi. Peki İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Mahmut Koçak kimdir? Aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

MAHMUT KOÇAK KİMDİR?

Tıp doktoru, sağlık yöneticisi, siyasetçi, milletvekili. 1964, Afyonkarahisar doğumlu. Babasının adı Talat, annesinin adı Fatma’dır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde sağlık kurumları yönetimi konusunda yüksek lisans yaptı, daha sonra doktorasını tamamladı.

Sağlık Bakanlığında müşavir, Özel Çağ Hastanesinde genel koordinatör olarak görev yaptı. Yörük-Türkmen Dernekleri Genel Merkezi kurucu genel sekreteri, TürkiyeMoldova Dostluk Derneği kurucu üyesi, Yolsuzlukla Mücadele Derneği genel başkanı, Türkiye Halter Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi listesinden 22. dönem Afyonkarahisar Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Bir süre bağımsız kaldıktan sonra ANAP’a geçti. Evli ve 2 çocuk babasıdır.