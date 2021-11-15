İYİ Parti'de Aksaray İl Başkanı olarak görev yapan Özhan Türemiş yaptığı açıklamayla görevinden istifa etti. Sürpriz istifa İYİ Parti'de şok etkisi yaratırken istifanın nedeni de merak konusu oldu. Bu kapsamda vatandaşlar da internet arama motorlarında İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Özhan Türemiş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Neden istifa etti? sorularının cevaplarını araştırmaya başladılar.

İYİ PARTİ AKSARAY İL BAŞKANI ÖZHAN TÜREMİŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? NEDEN İSTİFA ETTİ?

Özhan Türemiş, 1978 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği mezunu olan Özkan Türemiş, Ticaret Odası Başkan yardımcı olarak görev aldı.

Özhan Türemiş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Aksaray Merkez Belediye Başkan Adayı oldu ancak seçilemedi. Özhan Türemiş İYİ Parti Aksaray İl Başkanı olarak görev yapıyordu ancak 14 Kasım 2021 Pazar günü yaptığı açıklamayla görevinden istifa etti. Özhan Türemiş evlidir.

İYİ PARTİ AKSARAY İL BAŞKANI ÖZHAN TÜREMİŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ? NEDEN İSTİFA ETTİ?

43 yaşındaki Özhan Türemiş, İYİ Parti İl Başkanlığından istifa etmesine ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Türemiş istifa nedeni ilerleyen günlerde yapacağı açıklama ile duyuracağını söyledi. Özhan Türemiş, 4 yıldır il başkanlığı görevini yürütüyordu.

Türemiş, yaptığı yazılı açıklamada, görev sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, kendilerinden helallik istedi.

Son günlerde adli makamlarca da bilinen ve takibi yapılan bir komplonun kentte dedikodusunun yaşandığını belirten Türemiş, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Aksaray İYİ Parti il, ilçe teşkilatım ile bir toplantı yapıp yaşanan süreci partimizin tüm neferleri ile görüştüm ve yol arkadaşlarım şahsıma yapılan bu kumpası lanetleyip görevimde kalmam konusunda destek verdi. Bu süreçte üzerime atılmaya çalışılan iftira ve kumpasın arkasındaki gerçeği hepimiz ve adli makamların bilmesine rağmen, her zaman yanımda bulunan ve sonsuz destek veren genel başkanıma, aileme ama en önemlisi benim üzerimden her geçen gün büyüyen ve ülkemin tek kurtuluş çaresi olan partime zarar vermeye çalışanlara fırsat vermemek için il başkanlığı görevimden istifa etme kararını kendi öz irademle vermiş bulunmaktayım.

Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Dışarıdan gelen her türlü kumpasa ve oyuna karşı dimdik ayakta ve güçlü olmaya devam edeceğiz. Bu istifa bir pes ediş değil, önderlik ettiğimiz teşkilatımızın daha hevesle ve daha fazla çalışmasına vesile olmak için alınmış bir karar. Partimin bir neferi ve üyesi olarak gönül verdiğim kutlu davamızın ve genel başkanımızın hep yanında olmaya devam edeceğim."