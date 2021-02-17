İYİ Parti Başkanı Akşener'den ulusal yas çağrısı!

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gara katledilen 13 şehidimiz için ulusal yas ilan edilmesi çağrısında bulundu. Suudi Kral öldüğünde bayrakların yarıya indirildiğini hatırlatan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Bu yası evlatlarımıza neden çok görüyorsun?" ifadelerini kullandı.

Partisinin grup toplantısındaki konuşmasına Kuzey Irak'ta bulunan Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından adice katledilen 13 vatandaşımıza değinerek başlayan İYİ Parti lideri Akşener, kahraman askerlerimizin bugüne değin bu tarz operasyonları başarıyla yürütmesine karşın bu kez neden böyle bir sonuçla karşılaşıldığını öğrenmek istediğini söyledi.

"DEVLETİN ZİRVESİ, KAHRAMAN EVLATLAR İÇİN ESİR KELİMESİNİ KULLANAMAZ"

Terör örgütü tarafından alıkonan evlatlara esir denilemeyeceğini söyleyen Akşener, "Devletin zirvesi, bu ülkenin kahraman evlatları için 'Esir' kelimesini kullanamaz. Siz İsrail'in, ABD'nin kaçırılan vatandaşları için 'esir' dediğini duydunuz mu?" şeklinde konuştu. Bu devletlerin kaçırılan askerlere esir dememesinin sebebini, sözcüğün kelime anlamıyla açıklayan Akşener, esirin savaşta alınan tutsak kişi olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin savaşmadığını, terörle mücadele ettiğini belirtti.

Ulusal yas nedir? Ne zaman ilan edilir? En son ulusal yas ne zaman ilan edildi?

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜZÜNE NASIL BAKACAKSINIZ?"

Cumhurbaşkanı Rececp Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde, AK Parti İl Kongresi'nde söylediği "Milletimiz hep yanımızda oldu, hep destek verdi. İşte salgının olduğu dönemde bir kongre yapıyoruz, salon lebaleb dolu" ifadelerine de değinen İYİ Parti Başkanı Akşener, "On binlerce esnafın, milyonlarca vatandaşın günahı ne?" tepkisinde bulunarak seslendiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kelle koltukta virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının yüzüne nasıl bakacağını sordu.