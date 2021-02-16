Gara'da PKK terör örgütü tarafından adice katledilen 13 Türk vatandaşlarının cenazelerinin tespit edilmesi ve defin işlemleri gerçekleştirildi. Tüm ülkeyi yasa boğan ölüm haberinin ardından siyasi gruplar, 'Ulusal yas ilan edilmeli mi, edilmemeli mi?' sorusunu tartışıyor. Bunun üzerine internet kullanıcılarının arama motorlarında sıklıkla baktığı Ulusal yas nedir? Ne zaman ilan edilir? En son ulusal yas ne zaman ilan edildi? sorularının cevapları haberimizde...

ULUSAL YAS NEDİR?

Ulusal yas veya diğer adıyla milli yas, bir ülkedeki halkın tamamının ya da çok büyük bölümünün yas tutması ve yasa neden olan olayın anılması eylemlerinin gerçekletirildiği gün olarak tanımlanmaktadır.

ULUSAL YAS NE ZAMAN İLAN EDİLİR?

Ulusal yas günleri, genellikle önemli kişi veya kişilerin ölümü üzerine, ve bu kişilerin ölüm yıldönümünde hükümetler tarafından ilan edilir. Aynı zamanda doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı da ulusal yas ilan edilme sebepleri arasındadır.

Ulusal yas günlerinde direklerdeki bayraklar yarıya indirilir, halk evlerinin balkon ve pencerelerine bayrak asar, saygı duruşunda bulunulur.

EN SON ULUSAL YAS NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Türkiye'de en son, 2018 Gazze sınır protestolarında ölenler için15-17 Mayıs tarihlerinde üç günlük ulusal yas ilan edildi.

Bunun öncesinde ise, 2017 Sina cami saldırısında ölenler için Türkiye'de 27 Kasım tarihinde, bir günlük ulusal yas ilan edildi.