İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na katılacak mı? AK Parti'den açıklama var!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Melahat Ersoy
Editör
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Altılı masadan ayrılmak istediği konuşulan İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılacağına yönelik iddialar ortaya çıktı. Söz konusu durum AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı’nın düzenlediği Şehir Buluşmalarına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ya soruldu.

İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na katılacak mı? AK Parti'den açıklama var!

İYİ PARTİ CUMHUR İTTİFAKI'NA GİRECEK Mİ?

Yazıcı, iddialar üzerinden bir hüküm cümlesi kurulmaması gerektiğini ifade ederek, "Bu iddiaları biz de izliyoruz. Altılı masanın ne yapıp yapmayacağı bizim gündemimiz değildir." dedi.

İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na katılacak mı? AK Parti'den açıklama var!

ALTILI MASANIN CUMHURBAŞKANI ADAYI

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı için de değerlendirmelerde bulunan Yazıcı şunları söyledi: "Aslında belki haksızlık yapıyoruz. Bunların çıkaracağı aday kiminle yarışacak? Dev bir liderle yarışacak. Dünya lideri sıfatını hak etmiş bir kişiyle yarışacak. Kolay mı Recep Tayyip Erdoğan karşısında onun klasında, onunla yarışacak donanımda bir aday bulup çıkarmak kolay bir iş mi? Çok zor bir iş. Biz bildiğimiz yolda yürüyoruz, onlar ne yaparlar hep birlikte göreceğiz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış herkesle yürümeye hazırız.”

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