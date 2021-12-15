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  3. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e HDP tepkisi: Askerlerimize kurşun sıkanlarla beraber yürüyorsunuz

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e HDP tepkisi: Askerlerimize kurşun sıkanlarla beraber yürüyorsunuz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta bir vatandaş tarafından eleştirildi. Yüzde 80 engelli olduğunu söyleyen Erdoğan Aşçı "Askerlerimize kurşun sıkanlarla beraber yürüyorsunuz" dedi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir vatandaş HDP ile yakın oldukları gerekçesiyle tepki gösterdi.

Yüzde 80 engelli raporu olduğunu belirten  Erdoğan Aşçı, Akşener'e HDP ile ittifak yapmalarını doğru bulmadığını söyleyerek eleştirilerini dile getirdi.

650 TL engelli maaşı aldığını belirten Aşçı, Meral Akşener'e şunları söyledi:

"Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de sade ve özgün, dimdik, tertemiz bir yolda yürüseniz bu sizin için daha iyi olmaz mı?" 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vatandaşın eleştirisini duymazdan geldi ve "Öncelikle 650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsun, ne kadar güzel. Harika, sen buna devam et"  diyerek dükkandan çıktı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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