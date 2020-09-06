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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den terk edilen gence uyarı!

Geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pendik'e ziyarette bulunmuştu. Bu ziyarette gülümseten bir diyalog yaşandığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'un Pendik ilçesine giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanına bir genç, gelerek ‘Aleyna' adındaki sevgilisinin kendisini terk ettiğini söyledi. Genç, kız arkadaşına göndermek üzere için Meral Akşener ile bir video çekmek istedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gencin isteğini geri çevirmedi.

Genç, Akşener'e “8 ay peşimde koştu, sonra terk etti. Meral hanım şöyle bir video çekersek ‘seviyor' falan derseniz belki…” dedi.

“İLAN-I AŞK EDEBİLİRSİN AMA SERTLİK YOK”

Bu isteğini kabul eden Akşener, gence “Ama yalnız bana bak, kızı zorlamak yok, bak bacağını kırarım. İlan-ı aşk edebilirsin, yalvarabilirsin, serbest ama sertlik yok” dedi.

Genç, cep telefonuyla video çekerken, Akşener, “Aleyna, kızım bu çocuk senin için yanıyor. Ağladı bana. ‘Beni terk etti' diyor. Kızım acı şuna eğer seviyorsan” ifadelerini kullandı.

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