İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Erhan Usta'nın biyografisi

MHP'den Samsun Milletvekili iken partisinden ihraç edilen daha sonra İYİ Parti'ye geçen Erhan Usta Ekonomi Politikaları Başkanı olmuştu. Partisinden aktif bir vekil olan Erhan Usta'ya yeni bir görev verildi. Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın görevinden alınmasının ardından Erhan Usta Grup Başkan Vekili oldu. Bunun üzerine İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtı internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte Erhan Usta'nın biyografisi haberimizde...

İYİ PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ ERHAN USTA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? ERHAN USTA BİYOGRAFİSİ

Erhan Usta, 1966 yılında Samsun Havza'da dünyaya geldi. Ekonomist ve planlama uzmanı olan Erhan Usta, ilk ve orta öğrenimini Havza 25 Mayıs İlkokulu ve İmam Hatip Lisesinde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitiren Usta, ABD Northeastern Üniversitesinde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi almıştır. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalında doktora çalışmasına devam etmektedir.

Erhan Usta, kariyerine Devlet Planlama Teşkilatında Uzman Yardımcısı olarak başlamış, Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Finansmanı konulu teziyle Uzman olmuştur. Devlet Planlama Teşkilatında, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmış, 2001-2015 yılları arasında, kalkınma planı, orta vadeli programlar ve yıllık programlar ile makro ekonomik politika hazırlıklarının teknik koordinasyonunu yürütmüştür.

Kamu gelir ve harcamaları, kamu finansmanı, KİT ve sosyal güvenlik finansmanı; para politikası ve enflasyon; büyüme, ödemeler dengesi, sanayileşme; bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları; mahalli idareler; stratejik planlama ve iç denetim Usta'nın bugüne kadar gerek uzman gerekse yönetici olarak çalıştığı alanlardır. Yaklaşık 26 yıllık bürokrasi hayatında bakanlıklarla ve hükümetlerle en üst düzeyde kesintisiz çalışmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisinden 25. 26. ve 27. dönemde Samsun Milletvekili seçilmiştir. İki yıl süreyle MHP Grup Başkanvekili olarak görev yapmıştır. MHP'den ihraç edilen Erhan Usta, Ocak 2019-Eylül 2020 tarihleri arasında bağımsız olarak görev yaptıktan sonra, 09.09.2020 tarihinde İYİ Parti Grubuna katılmıştır.

Usta, 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı (Genel Başkan Yardımcısı) ve Samsun Milletvekili olarak görevine devam etmektedir.

Erhan Usta, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına bağımsız olarak aday olmuş %21,08 oy oranıyla seçimi tamamlamıştır.

55 yaşındaki Erhan Usta, 8 Kasım 2021 Pazartesi günü Lütfü Türkkan'ın görevinden istifa etmesinin ardından İYİ Parti'nin Grup Başkan Vekili olmuştur.

İyi düzeyde İngilizce bilen Usta, evli ve 3 çocuk babasıdır.