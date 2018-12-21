İYİ Parti 5’i büyükşehir olmak üzere 15 Belediye Başkan adayını açıkladı. İYİ Parti Kırıkkale'den Belediye Başkan Adayı olarak Mahir Yılmaz'ı aday gösterdi.Peki İYİ Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mahir Yılmaz kimdir? Aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

MAHİR YILMAZ KİMDİR?

1955 Doğumlu olan Mahir YILMAZ İlk öğrenimini Kırşehir’de Orta öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı.1982 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1985 Yılında Ticari hayata atılarak İnşaat ve Taahhüt İşleri ile uğraşı verdi. Bir dönem Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 1989 Yılında Kırıkkale Belediye Başkanlığı bünyesinde ESO İşletme Müdürü olarak görev yaptı.Evli ve İki çocuk babası olan Mahir YILMAZ İngilizce ve Almanca biliyor.