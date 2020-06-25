İYİ Parti kongresine katılan delegelerden birisinde Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 21 Haziran’da gerçekleştirilen İYİ Parti Kocaeli 2. Olağan İl Kongresi’ne katılan il delegesi Bora K.'nin kongre sonrası hafif ateş, öksürük ve baş ağrısı sebebiyle yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüse yakalanan delegenin Kocaeli Üniversitesi Umuttepe KYK Yurdu’nda karantina süreci başladığı ve durumunun şu an için iyi olduğu öğrenildi.

İl delegesi Bora K. sosyal medya hesabından temas ettiği kişileri uyardı.

HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI

İzmit Cephanelik Stadyumu’nda yapılan kongreye yaklaşın bin kişi katılmıştı.

Kongreye katılanlar tedirgin olurken konuya ilişkin İl Başkanı Şanbaz Yıldız açıklamada bulundu.

Yıldız yaptığı yazılı açıklama ile olayı doğruladı. Yıldız, açıklamasında “Üzülerek ifade etmeliyim ki bu durum kongre ile ilişkilendirilmiş partimiz zan altında bırakılmış, partililerimiz korku ve paniğe sürüklenmiştir. Ama bilinmelidir ki bu tür faaliyetlere normalleşme sürecinde izin verilmiş biz de bu izinler doğrultusunda mümkün olan her türlü önlemi alarak kongremizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.