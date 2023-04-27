İYİ Parti lideri Akşener seçim koordinasyon merkezi açılışında: “Türkiye için egosundan vazgeçen insanlarız”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Koray Aydın'ın seçim koordinasyon merkezi açılışında açıklamalarda bulundu.

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İYİ Parti lideri Akşener seçim koordinasyon merkezi açılışında: “Türkiye için egosundan vazgeçen insanlarız”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye için egosundan vazgeçen insanlarız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Koray Aydın'ın seçim koordinasyon merkezi açılışında açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti lideri Akşener seçim koordinasyon merkezi açılışında: “Türkiye için egosundan vazgeçen insanlarız”

AKŞENER AÇILIŞINI YAPTIĞI SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDA

İYİ Parti'nin kuruluş sürecini anlatarak konuşmasına başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu partinin en büyük özelliği ben başta olmak üzere; her bir üyenin, her bir gönüldaşımızın bir hissesinin olduğu bir alan olmasıdır. Yani benim sahip olduğum bir hisseyle, Ankara'nın herhangi bir ilçesinde üye olmuş bir kardeşimizin sahip olduğu hisse birbirinin aynıdır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Akşener seçim koordinasyon merkezi açılışında: “Türkiye için egosundan vazgeçen insanlarız”

"TÜRKİYE İÇİN NEFSİNİ EZEN, TÜRKİYE İÇİN EGOSUNDAN VAZGEÇEN İNSANLARIZ"

İYİ Parti kurulmuş olmaması halinde 2018 Genel Seçimlerinde Ak Parti'nin Meclis çoğunluğunu alacağına ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde 11 büyük şehrin Millet İttifakı tarafından alınamayacağını ifade eden Akşener, "Biz Türkiye için strateji üreten, Türkiye için nefsini ezen, Türkiye için egosundan vazgeçen insanlarız. Biz 31 Mart seçimine kendi başımıza girmiş olsaydık x alırdık, y alırdık, z alırdık. Sonuç itibarıyla kendimizin ne olduğunu tarttırır görürdük. Ama sonuç olarak ne Ankara alınırdı ne İstanbul alınırdı" diye konuştu.

KAYNAK: İHA

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