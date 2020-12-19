İyi Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ, yeni itp koronavirüse yakalanmasının ardından bir haftadır yoğun bakım servisinde gördüğü tedavinin neticesinde, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. İyi Parti İlçe Başkanlığı yetkililerinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu haberin ardından tüm siyasi camia, Dağ'ın yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı mesajlarını iletirken cenaze işlemlerine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya sitesinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kronik rahatsızlığa bağlı olarak kaldırıldığı hastanede bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören Melikgazi İlçe Başkanımız Erdal Dağ, maalesef doktorların tüm müdahalelerine rağmen vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet diler değerli eşi Güler Funda Dağ hanımefendi başta olmak üzere ailesine, tüm sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz"

İYİ PARTİ MELİKGAZİ İLÇE BAŞKANI ERDAL DAĞ KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı seçiminde Erdal Dağ 229, rakibi Alkan Koyuncu ise 140 oy aldı.

Melikgazi Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen seçimlerde 429 delege oy kullandı.

Melikgazi İlçe Başkanlığı seçiminde Erdal Dağ ile Alkan Koyuncu’nun listeleri yarıştı.

Yapılan seçim sonrasında İyi Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı’na 229 oy alan Erdal Dağ seçilirken, Alkan Koynucu ise 140 oy aldı.

6 aylık başkanlık görev süresinde yeni itp koronavirüse yakalanarak tedavi altına alınan Erdal Dağ, bir hafta önce kronik rahatsızlıklara bağlı olarak fenalaşınca kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi görmeye başladı. Bu sabah fenalaşan Dağ, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.