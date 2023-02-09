İYİ Parti milletvekilleri birer maaşlarını depremzedelere bağışlayacak

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, İYİ Parti milletvekillerinin ilk etapta bir aylık maaşlarını depremzedeler için bağışlayacaklarını açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İYİ Parti milletvekilleri birer maaşlarını depremzedelere bağışlayacak

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ili etkiledi. Binlerce binanın yıkılması nedeniyle vatandaşlar enkaz altında kaldı. Enkaz altında yaşam savaşı veren vatandaşlar ve deprem bölgesinde mağduriyet yaşayan vatandaşlar için AFAD, birçok kurum ve derneklerin yanı sıra siyasette harekete geçti.

PARTİ SÖZCÜSÜ ZORLU DUYURDU

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre İYİ Parti milletvekilleri ilk etapta birer maaşlarıyla depremzedelere yardımda bulunma kararı aldı.

"İLK OLARAK BİRER MAAŞLARIYLA YARDIMDA BULUNMA KARARI ALMIŞLARDIR"

Kürşad Zorlu şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti TBMM Grubumuz ve milletvekillerimiz depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kullanılmak üzere ilk olarak birer maaşlarıyla yardımda bulunma kararı almışlardır. Her bir vatandaşımız, her bir evladımız bizim için milli bir sorumluluk milli bir vazifedir."

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