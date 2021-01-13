İyi Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ kimdir? Nereli?

Ümit Özdağ'ın İYİ Partiden ihracının mahkeme kararıyla iptal edilmesi üzerine kameralar karşısına geçen Özdağ, ilk işinin Muğla İyi Parti İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ'a teşekkür etmek olacağını belirtti. Bunun üzerine Muğla İyi Parti İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ kimdir? Nereli? sorusunun cevabı, vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer aldı. İşte detaylar...

MUĞLA İYİ PARTİ İL BAŞKANI İNCİLAY GEZGİN ŞEKERDAĞ KİMDİR? NERELİ?

Muğla'nın Yeşilyurt ilçesinde dünyaya gelen İncilay Gezgin Şekerdağ, 78-79 dönemi İdari Bilimler İktisat Bölümü mezunu.

1985 yılında İl Sağlık Müdürlüğünde memur olarak göreve başlayan İncilay Gezgin Şekerdağ, Bilgisayar İşletmeli Programcı Bilgi İşlem İstatistik Şube Müdürü olarak atandı.

32 yıllık devlet memurluğu görevinden 15 Kasım itibari ile emekli oldu. 2004-2016 yılına kadar Türk Sağlık Sen Muğla Şube Başkanlığı yapan İncilay Gezgin Şekerdağ, 1 dönem (3 yıl) Türkiye Kamu-Sen Denetleme Kurul Başkanlığı da yaptı.

İncilay Gezgin Şekerdağ evli ve 1 çocuk annesi.