İYİ Parti Osmaniye Belediye Başkan Adayı Davut Çuhada kimdir?

İYİ Parti 5’i büyükşehir olmak üzere 15 Belediye Başkan adayını açıkladı. İYİ Parti Osmaniye'den Belediye Başkan Adayı olarak Davut Çuhada'yı aday gösterdi.Peki İYİ Parti Balıkesir Osmaniye Başkan adayı Davut Çuhada kimdir? Aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

DAVUT ÇUHADA KİMDİR?

Davut Çuhadar, Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nde 1959 yılında dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Maliye Fakültesi Mali Hukuk Bölümü'nü bitirdi. Ardından Türkiye Zirai Donanım Kurumu ile Tarım Kredi Kooperatifleri'nde çeşitli görevlerde bulunan Çuhadar, 1997 yılında Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na, 2002 yılında da Denizcilik Müsteşarlığı Antalya Bölge Müdürlüğü'ne atandı.

OSMANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

28 Mart 2004 – 29 Mart 2009 tarihleri arasında AK Parti'den Osmaniye Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Davut Çuhadar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Osmaniye Belediye Başkan adayı oldu. Osmaniye'deki bir yapı kooperatifinin yönetim kurulu başkanlığını da yürüten Çuhadar, evli ve iki çocuk babasıdır.