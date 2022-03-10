İYİ Parti Pendik İlçe Başkanı Turan: 2024 Yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den olmalıdır

İYİ Parti Pendik İlçe Başkanı Süleyman Turan, basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kahvaltılı basın toplantısına İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Emine Küçükali, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Aysel Kırali, İYİ Parti Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Güntülü Kavuncu, İYİ Parti Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Özkan İYİ Parti Pendik İlçe Başkanı Süleyman Turan ve yönetim kurulu ile İYİ Parti Pendik Meclis Üyesi Yılmaz Saraç, İYİ Parti Pendik İlçe Başkan Yardımcısı Turgay Yılgın katıldı.

"VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİNİ PENDİK VE İSTANBUL BELEDİYEMİZE ULAŞTIRIYORUZ VE ÇÖZÜME KAVUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

2021 yılı gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Turan, il başkanlığının başlattığı 'Anlat İstanbul' ve 'Anlat Pendik' programları ile ilgili bilgi verdikten sonra 3,5 yıldır partide görev yaptığını ifade ederek," 4 yıllık bir partiyiz. En önemli çalışmalarımız üye yapma çalışmaları. Bunu genel başkanımız Meral Akşener Türkiye çapında yapıyor bizde ilçe teşkilatımızla Pendik'in 35 mahallesinde çalışmalarımızla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini Pendik ve İstanbul belediyemize ulaştırıyor ve çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz." dedi.

"PENDİK'İ YEREL SEÇİMDE İYİ PARTİ ALABİLİR"

İYİ Parti'nin Millet İttifakı ortağı CHP ile birlikte çalıştığını ifade eden Turan, " Pendik'i yerel seçimde İYİ Parti alabilir. Millet ittifakı olarak güzel bir iş birlikteliğimiz var. Üye bir partinin asıl göstergesi ve biz yoğun şekilde üye yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"SEÇİMLERDE BELİRLENECEK ADAYIN İYİ PARTİ'DEN OLMASI YÖNÜNDE ÇALIŞACAĞIZ"

Pendik'te 2019'da yapılan seçimlerde CHP adayına destek verdiklerini belirten Turan," Ancak seçimi kazanamadık. Genel merkezimizin Millet İttifakı ile yapacağı değerlendirmeler ve alacağı karara saygı duyarız. Ancak seçimlerde belirlenecek ortak adayın İYİ Parti'den olması yönünde çalışacağız. Sonrasında Millet İttifakı'nın hangi partinin adayı ile girilmesi yönünde alacağı karara saygı duyacağız" diye konuştu.

"PENDİK İSTANBUL'UN ÇOK DEĞERLİ BİR İLÇESİ"

Pendik'i fiziki ve mahalli yapısına göre 4 bölgeye ayırdıklarının bilgisini veren Turan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölge temsilcilikleri açtık. İlkini Kurtköy 2. Bölge temsilciliği olarak açtık. Bu temsilcilikler aynı ilçe başkanlığımız gibi sürekli bir yer. Bunlar seçim süreci için değil sürekli görev yapacak. Kaynarca temsilciliğimizi de yakında açacağız. Kurtköy temsilciliğimiz aldığımız üyelerin %50sini yapan temsilciliğimiz. Kaynarca geniş bir bölge Fevzi çakmak, esenler alt ve üst kaynarca gibi geniş bir alan. 9 tane mahallemiz buraya bağlı. Hasan Çakır Kaynarca bölgemizin başında. Dolayoba 3. Bölgemizde Mustafa Er başkanlık yapacak.

Talat Başkan Pendik merkez mahallelere öncülük yapıyor. Biz Pendik'in köylerine de önem veriyoruz. Belki de en çok üst mahallelere gidip gezen bir ilçe başkanıyım. Pendik İstanbul'un çok değerli bir ilçesi , 800 bine yaklaşan nüfusuyla ve yüzölçümüyle çok büyük bir ilçe. Hava kara deniz ve demir yolu taşımacılığı olan tek ilçe. Geldiğimiz günden beri sürekli sahadayız. Partimizin üst kademelerindeki kişiler Pendik'teki çalışmalara zevkle katılıyor. "

" PENDİK HER ŞEHİRDEN İNSANIN YAŞADIĞI KÜÇÜK BİR TÜRKİYE GİBİ"

Yerel seçimlerde Pendik Belediyesini almayı hedeflediklerinin altını çizen Turan," Pendik, Milliyetçi muhafazakar sağ seçmenin daha çok olduğu, her şehirden insanın yaşadığı küçük bir Türkiye gibi. 20 yıla yakındır sorunları çözemeyen iktidar inandırıcı gelmiyor. Büyükşehirde de aynı süreci yaşadık. Hak edenler hak ettiği yerde olmalı. Pendik Belediye Başkanı da her çağırdığı toplantıya da gidiyorum alkışlayacağımız şeyleri alkışlıyoruz ama eleştireceğiz de." ifadelerini kullandı.

"PENDİK SİYASETTE BİRLİKTE YÖNETİLMELİ"

Turan sözlerine şöyle sürdürdü:

"Pendik belediye başkanı 100 bin haneye sosyal yardım yaptık dedi. 250bin haneli Pendikte eğer 100bin haneye yardım yapılıyorsa burada durum vahim. Bir iktidar ve belediye vatandaşa yaptığı yardımla değil azalttığı yoksul vatandaş sayısıyla övünmeli.

Pendik Belediye Başkanı seçildiğinde gidip söyledim Ayda 1 de olsa 2 ayda 1 de olsa bir araya gelelim sorunları birlikte değerlendirelim dedim. Bu önerim belediye başkanı ve kaymakam hanım tarafından beğenildi. Sorununu belediyede çözemeyen vatandaş bize de geliyor sorununu anlatıyor. Pendik siyasette birlikte yönetilmeli. Ama bunu başaramadık. Şahsi olarak randevu alıp belediye başkanıyla görüştüğüm sorunları ilettiğim oldu ama bu ortak Pendik siyasetini buluşturup çözüme oluşturacak bir ortam olmadı. "

"EKONOMİDE ÇOK KALİTELİ KADROLARIMIZ VAR"

İYİ Parti'nin liyakatli ve kendi içinde çalışmalar yapacak bir parti olduğunu belirten Turan," Özellikle ekonomide çok kaliteli kadrolarımız var. Rüzgar gibi projemizde haneye ve çocuğa anneye babaya ekonomik rahatlık verecek bir proje. Devletin çocuğun kahvaltısını karşılayacağı bir proje bu aileye dokunan bir proje. Biz bunu Pendik genelinde de yapacağız." şeklinde konuştu.

DEPREM KONUSUNA DİKKAT ÇEKTİ

Pendik'teki binaların 40 yaş ve üstünde olduğuna dikkat çeken Turan, olası bir deprem sıkıntı yaşanacağını belirterek," Merkezde otopark sorunu var, bunun sorumluları var. Parayı veren istediği gibi proje yapmamalı. 4000 civarında otopark var ama merkezde 40 bin kişiye yakın insan yaşıyor." dedi.

"VERGİ DİLİMLERİ ÇALIŞANIN ÜZERİNE YÜK OLUYOR"

Turan şunları kaydetti:

"Pendik Belediyemizin çalışanları kendi içinde sosyal haklar açısından sorunlu. Taşeronlarda çalışanlar dertli. Asgari ücret yüzde elliye yakın arttı ama fiyatların artması bu zammı götürdü. Duyumlar alıyoruz bize sıkıntılar geliyor. Bunu nasıl çözebiliriz diye örnek alacağımız çalışmalar var. Vergi dilimleri çalışanın üzerine yük oluyor. 700 liralık brüt zam yetersiz. Son 1 aydır yapılan zamlar zaten bu paraları götürdü. Personel içinde de dengesizlik var. Aynı kurum aynı büro içinde taşeron ile memur paraları arasında uçurum var. 15- 16 saat çalışan birimler var bu insan haklarına da aykırı. Memur mesaisini alıyor şirketlerdeki arkadaşlar Personel A.Ş.'de ise bu haklardan yararlanamıyor. "

"KÖYLER BÖLGESİ ÜRETİME TEŞVİK EDİLMELİ"

Pendik'in köylerinde çalışma yapılması gerektiğini kaydeden Turan," Üretmeyen bir ülke olduk. Pendik'in köyleri buna çok uygun, geniş tarımsal arazilerimiz var. Bunlar mahalle statüsüne getirilip o arsaların üstüne konulmaya çalışılıyor. Pendik Belediyesi bu konuda eksik kalıyor. Bizim bu konuda projelerimiz var, Pendik pazarı İstanbul'un 2. Büyük pazarı ve tarımsal olarak bu pazarın yarısını Pendikli köylüler üretebilir. Köyler bölgesi üretime teşvik edilmeli." diye konuştu.

"O BÖLGEDE SELDE ARAZİLERİN ZARAR GÖRMESİ KÖPRÜ OLMAMASI YÜZÜNDEN"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Pendik Belediyesinin Göçbeyli'de yaşanan yağmur sonrası sele önem göstermesinin ifade eden Turan şunları söyledi:

"Göçbeylide yakın zamanda yağmur sonrası sel oldu. Orada dere ıslahı çok geciktirildi bu konuda haklısınız. İstanbul Büyükşehir ve Pendik Belediyesi tarafından bu konuya önem gösterilmeli. Ama vatandaşta orada kendi seralar yaptı, düzensiz ve plansız. Orada çok büyük rant dönüyor emlakçı 1 e 10 kazandı o arazilerden. O bölgede selde arazilerin zarar görmesi köprü olmaması yüzünden ama 2018 yılında planlanmış ama uygulamaya konulmamış bir köprü. Eski yönetimden süregelen bir süreç. Ekrem İmamoğlu'na bu konuda tek taraflı yargılama yapıldı. Sabiha Gökçen kavşağı ile ilgili. Karayolları Ekrem İmamoğlu seçildikten sonra olaya müdahil oluyor ve benim sorumluluğumda diyor. Yer ile ilgili 2 hak sahibine bedel ödenmediği için mahkeme devam ediyor diye süreç durmuştu. Bunu şöyle çözüyoruz İBB bu bedelleri ödüyor ve süreç böyle çözülüp devam ediyor."

"KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ ÇOK SORUNLU"

Deprem ile ilgili partinin çalışmaları olup olmadığı sorusuna yanıt veren İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Emine Küçükali şunları söyledi:

"Kentsel dönüşüm süreci çok sorunlu, asıl dönüştürülecek yerler yerine daha fazla kar getirecek yerlerde kar amaçlı projeler yapıldı. Diğer türlü olsa zaten Pendik'te deprem sürecini konuşuyor olurduk. Bu parti üstü bir konu. Biz iktidara geldiğimiz gibi depreme dayanıklı binalarla insanların anayasal barınma hakkını vereceğiz ama bu günden başlatacak bir şeyler yapmalıyız. Parti olarak geniş bir yapıya sahibiz. 1 kişinin de can güvenliği önemli. Bundan yola çıkarak vatandaşa deprem öncesi sonrası ne yapabiliriz diye farkındalık oluşturmak için bir çalışma yaptık ve bilgilendirmeye başladık. Bununla ilgili yazılı materyaller hazırladık kapı kapı dağıttık. Bu parti propagandası değil, Japon bir deprem uzmanımız ile seminerler veriyoruz. Kamu yararına bir seminer vermek istedik ancak belediyenin bir programı varmış, bir başka tarih olsun dedik ama belediyeden salon ve tarih alamadık. 6 Martta gittim AKM'de hiç bir etkinlik yoktu, depremle ilgili seminerimizi yapamadık. Siyasetin son 20 yılında iyice ayrıştırılan bir süreç yaşıyoruz."

Turan, "Üye katılım törenimiz için 2 ay öncesinde Yunus Emre Kültür Merkezi'ni istedik. Başkan Yardımcımız koray Aydın'ın katılacağı büyük bir organizasyon. Sayı açısından en uygunu orasıydı. Yunus Emre Kültür Merkezini vermek istemediler. Bir başkan yardımcımız tarafından Esenler Spor Kompleksini önerdiler. Küçük bir toplantı salonu var. Basket sahasını kullanın dediler. Yazışmaları elimde resmi olarak müracaat ettik. Belediye tarafından o zamana kadar olumlu yaklaştılar. Platform kurma şansımız yok çok büyük maliyetler. Yunus Emre Kültür merkezini kullanmak için bir daha sorduk ama cevap olarak Yunus Emre'yi bırak spor salonundaki organizasyonumuzu bile iptal ettiler. Kendileri sahayı teklif etmelerine rağmen iptal ettiler. Sebep olarak yerlerin çizileceğini ilettiler. Bizden öncede 2 benzer organizasyonun yapıldığını söyledik. Belediye Başkanı ile birebirde görüştüm, platform ve saha isteğimizi birebir ilettim not aldı. Ama siyasi bir karar olarak sahayı vermediler." dedi.

Sözlerine devam eden Turan şu ifadeleri kullandı:

"Yine gençlerimiz için bağımlılığa karşı bir tiyatro talebimiz oldu. Pendik merkezdeki salonlar için tarihi açık uçlu bir talep verdik, uygun olan tarihte diye yazdık. Ama merkezdeki salonların uygun olmadığını üst mahallelerdeki Hamit Aytaç veya Esenler Kompleksi olabilir diye yazı geldi.

Deprem bilgilendirme toplantımız için de önce açık uçlu başvuru yaptık ama sonuç alamayınca 6 Mart için başvuru yaptık. 6 Mart'ta Pendik'te de diğer ilçeler gibi bir toplantı yapmak istedik. Kültür müdürüne birebir sordum. 'Biz İYİ Parti olarak neden bu salonları kullanamıyoruz' dedim, kendisi öyle bir durumun olmadığını söyledi. Ancak bu salonlar bize verilmiyor, salon dolu deniyor açık uçlu tarih verdiğimizde bile salon boş bile olsa her an belediyenin ekstra faaliyetleri olabilir diye bilgi verip salonu yine vermiyorlar."

Programın sonunda Turan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Turan'ın gazetecilerle birlikte daha sık bir araya gelme ve daha sıkı bir işbirliği yapma temennisi ile toplantı sona erdi.