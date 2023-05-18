İYİ PARTİ Sakarya'dan ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023 Sakarya Seçim sonuçları son durum!

Sakarya'da oy verme işlemini tamamlayan vatandaşlar oyların sayılması için bekliyor. Bu kapsamda pek çok kişi “2023 İYİ PARTİ Sakarya'dan ne kadar oy aldı, Sakarya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nedir, kim önde” gibi sorulara yanıt arıyor. Bölge Gündem seçim özel sayfasında Sakarya Seçim sonuçları canlı olarak aktarıyor. İşte İYİ Parti'nin Sakarya'daki oy oranı!

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İYİ PARTİ Sakarya'dan ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023 Sakarya Seçim sonuçları son durum!

Yüksek seçim kurulunun seçim takvimi işlerken Sakarya seçim sonuçları için nefesler tutuldu. YSK’nın açıkladığı bilgiye göre yurt içinde 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanacak. Öte yandan Sakarya'da oy verme işlemini tamamlayanlar İYİ PARTİ Sakarya'da ne kadar oy aldı, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sakarya Seçim sonuçları nedir, Sakarya'da Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı kazandı? diye araştırıyor.

İYİ PARTİ SAKARYA'DAN NE KADAR OY ALDI 14 MAYIS 2023 SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM!

İYİ PARTİ Sakarya'da ne kadar oy aldı sorusunun cevabını Bölge Gündem Haber, seçim özel sayfasında bulabilirsiniz. Hemen seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilmek için aşağıdaki kırmızı renkli bağlantıya tıklayın. Linkteki seçim sonuçları verileri İhlas Haber Ajansı tarafından resmi olarak alınmaktadır.

2023 Sakarya Milletvekili Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

2023 SAKARYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM

Bilindiği gibi 14 Mayıs 2023 seçimlerinde hem milletvekilleri hem de cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Bu sebeple Sakarya'da hangi cumhurbaşkanı adayına ne kadar oy gittiğini de yine aşağıdaki kırmızı bağlantıya tıklayarak Cumhurbaşkanlığı sonuç sayfamızda bulabilirsiniz.

2023 Sakarya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

2023 SEÇİMLERİ SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? SAKARYA KESİN SONUÇLAR NE ZAMAN

14 Mayıs 2023 Sakarya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları yasakların kaldırılmasıyla sandıkların açılmaya başlanmasıyla başlayacak. Bu kapsamda saat 18.00’dan YSK’dan gelecek açıklamaya göre hareket edilecek.

DİĞER İLLERİN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

Merak ettiğiniz illerin seçim sonuçlarını canlı olarak aşağıdaki linklere tıklayarak kolayca ulaşabilirsiniz.

AK Parti Bartın'dan ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023 Bartın Seçim sonuçları son durum!

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