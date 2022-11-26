İYİ Parti ve CHP arasında kavga! CHP'li Engin Altay'dan Meral Akşener'e çağrı: Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağı çekilecekse evin reisi çeker

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Altay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrı yaparak Ağıralioğlu'nun kulağının çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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CHP ve İYİ Parti arasında cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşanan tartışmalar bitmiyor. Özellikle son günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı söylemlerle dikkat çeken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Karar TV'de Gülay Erdemli'nin sunduğu Orta Dalga programına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti ve CHP arasında kavga! CHP'li Engin Altay'dan Meral Akşener'e Yavuz Ağıralioğlu çağrısı: Kulağı çekilecekse evin reisi çeker

AĞIRALİOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN KILIÇDAROĞLU ÇIKIŞI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkan ifadeler kullanan Ağıralioğlu,"Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday, konuşmalarına bakınca... Yıllardır ısrarla ve inatla Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum, endişeli davranıyorum. Bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi diyorum..." diye konuştu.

İYİ Parti ve CHP arasında kavga! CHP'li Engin Altay'dan Meral Akşener'e Yavuz Ağıralioğlu çağrısı: Kulağı çekilecekse evin reisi çeker

AKŞENER'E ÇAĞRI YAPTI

Söz konusu açıklamaları CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TV100'de katıldığı Yüzler Kulübü programında değerlendirdi. Engin Altay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrı yaparak Ağıralioğlu'nun kulağının çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil" dedi.

İYİ Parti ve CHP arasında kavga! CHP'li Engin Altay'dan Meral Akşener'e Yavuz Ağıralioğlu çağrısı: Kulağı çekilecekse evin reisi çeker

KILIÇDAROĞLU SEÇİMİ KAZANIR MI?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için konuşan Altay, “Tayyip Erdoğan’ın karşısında herkesle seçim kazanılır. Kemal Kılıçdaroğlu ile döke saça kazanılır. Bu kadar basit” ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda da değerlendirme yapan Altay, "İmamoğlu’nun da Yavaş’ın da sonuna kadar Kılıçdaroğlu’nun arkasında olduğunu biliyorum. CHP’nin kurumsal olarak, yönetsel olarak Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olarak istemesinden doğal bir şey olamaz" diye konuştu.

İYİ Parti ve CHP arasında kavga! CHP'li Engin Altay'dan Meral Akşener'e Yavuz Ağıralioğlu çağrısı: Kulağı çekilecekse evin reisi çeker

AĞIRALİOĞLU'NDAN ENGİN ALTAY'A CEVAP

Öte yandan Engin Altay'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösteren Yavuz Ağıralioğlu şunları kaydetti:

"Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir! Tam olarak bu üsluptan endişelenir seçmen. Biz, kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İYİ Parti'deyiz!

Herkes bilir ki biz, cesurlar hareketiyiz. Şahsiyetimiz ve tabiatımız icabı, nezaketle ve kimseyi kırmadan yapmaya gayret ettiğimiz siyaseti de memleket, millet hizmeti görürüz. Endişelerimizi ve hassasiyetlerimizi duymayanlar, kulaklarını iyi açmalı ve denileni doğru anlamalı."

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay daha önce sert bir eleştiride bulunarak Yavuz Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmak ile suçlamıştı. Yavuz Ağıralioğlu bu açıklamalara "Kral da kralcı da değiliz." cevabını vermişti.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdi! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleri CHP'lileri çıldırtacak!Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdi! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleri CHP'lileri çıldırtacak!

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