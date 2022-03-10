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  3. İYİ Parti yuvarlak masa sevdasından vazgeçmiyor! Alpay Özalan, tarihi zirve masasını eleştiren Akşener'in yardımcısına esti gürledi!

İYİ Parti yuvarlak masa sevdasından vazgeçmiyor! Alpay Özalan, tarihi zirve masasını eleştiren Akşener'in yardımcısına esti gürledi!

Alpay Özalan, dünyanın beklediği tarihi zirvede, konuların görüşüldüğü masayı eleştiren Akşener'in yardımcısı Ahmet Erozan'a fena sinirlendi. "Kifayetsiz Meral Akşener'in kifayetsiz yardımcısı" ifadelerini kullanan Özalan'a, destek mesajları geldi.

İYİ Parti yuvarlak masa sevdasından vazgeçmiyor! Alpay Özalan, tarihi zirve masasını eleştiren Akşener'in yardımcısına esti gürledi!

Antalya Diplomasi Formu kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba  ve Rusya Dışişleri Sergey Lavrov arasındaki üçlü görüşme sonrası, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan sosyal medya hesabında, bakanların görüşme gerçekleştirdiği masayı eleştirdi. "Yuvarlak masa bulamadınız mı?" diyen Erozan'a, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan sert tepki geldi.

İYİ Parti yuvarlak masa sevdasından vazgeçmiyor! Alpay Özalan, tarihi zirve masasını eleştiren Akşener'in yardımcısına esti gürledi!

"AKIL VE MANTIĞIN KIRINTISINI..."

Tarihi meselelerin görüşüldüğü masaya eleştiride bulunan Erozan, "Bu arabuluculuk değil olsa olsa “photo occasion” olur… Masa bu ise anlamlı bir ev sahipliği de yapamadığımız ve cepheleşmeyi güçlendirdiğimiz maalesef aşikâr… Küçük bir yuvarlak masa bulunamamış mı?" ifadelerini kullanarak, görüşülecek olan hususlara değil, masanın yuvarlak olmamasına takıldı. 

İYİ Parti yuvarlak masa sevdasından vazgeçmiyor! Alpay Özalan, tarihi zirve masasını eleştiren Akşener'in yardımcısına esti gürledi!

Erozan'ın eleştirisini yersiz bulan Alpay Özalan ise, Erozan'ın ifadelerine "İP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan'ın, akıl ve mantığın kırıntısını içermeyen paylaşımı... Dünya Türkiye'yi takdir ederken bunlar ağlıyor. Kifayetsiz Meral Akşener'in kifayetsiz yardımcısı! Seviyeleri ve kapasiteleri bu." şeklinde tepki gösterdi.

İYİ Parti yuvarlak masa sevdasından vazgeçmiyor! Alpay Özalan, tarihi zirve masasını eleştiren Akşener'in yardımcısına esti gürledi!

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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