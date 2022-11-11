İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto: "Kazanamayacağını düşünüyoruz"

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini korurken İYİ Parti cephesinde Genel Başkan Meral Akşener'in aday olması isteniyor. Bu konuda Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin'in öncülüğündeki 81 il başkanı girişime öncülük ettiği ifade edildi.

KILIÇDAROĞLU'NU NİYE İSTEMİYORLAR?

Bu konuda Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulunan Şefik Çirkin, “Kılıçdaroğlu’nu niye istemiyorsunuz?” sorusuna yanıt vererek, “Kılıçdaroğlu’na saygımız var. Dürüst bir devlet adamı. Ama kamuoyu yoklamalarında Erdoğan'dan geride. Kılıçdaroğlu’nun kişiliği, mezhebi ve siyasi görüşüyle İyi Parti’nin sorunu yok, olamaz. Kazanamayacağını düşünüyoruz. Bir siyasi hareket kazanmak için seçime girer. Kendisini riske atmaz.” dedi.

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"GENEL BAŞKANIMIZ DİRENİYOR"

Meral Akşener'in aday olması için ısrar ettiklerini ifade eden Çirkin, "Sayın genel başkanımız direniyor. Dedik ki ‘Aday değilim’ dediniz. İyi niyetli bir yaklaşımdı. Kazanacak aday noktasında fedakarlık yaptınız ama bu fedakarlığın doğru algılandığı kanaatinde değiliz. Adayımız olun’ dedik.” diye konuştu.

Çirkin, “Direndiği kanaatindeyiz. Biz çok bastırıyoruz. Sonuna kadar sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA NE OLACAK?

Çirkin, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı konusunda ise şunları söyledi:

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"Adayımız Kılıçdaroğlu olursa görevimiz desteklemektir. Ama aynı desteği halktan bizi tatmin edecek, rahatlatacak ölçüde bulamayacağımıza inanıyoruz. Bu gayet net. Mansur bey irade koymuyor. İmamoğlu’nun adaylığı uzak gözüküyor. Genel başkanımızın adaylığı belirsizlikten çıkış yoludur.”