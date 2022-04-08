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İYİ Partili Arzu Önşen, canlı yayında "Sen kimsin?" sorusuna verdiği yanıtla alay konusu oldu! "Ateist bir Müslümanım"

İYİ Partili Arzu Önşen, katıldığı bir televizyon programında "Sen kimsin" sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyada alay konusu oldu.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen, geçtiğimiz gün Tele 1 ekranlarında seyircisiyle buluşan Enver Aysever'in sunduğu programa katıldı. Programda "Sen kimsin" sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyada alay konusu olan Önşen'in, "Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm" tanımı, bukalemun esprilerini de beraberinde getirdi.

İYİ Partili Arzu Önşen, canlı yayında Sen kimsin? sorusuna verdiği yanıtla alay konusu oldu! Ateist bir Müslümanım

"ATEİST BİR MÜSLÜMANIM"

Arzu Önşen'in verdiği yanıt sosyal medyada "İki tarafında gönlü olsun diye bu kadar rezil olunmaz" eleştirileri alırken, Önşen'in tanımına benzer esprili paylaşımlar da kaçınılmaz oldu. "Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm" diyen Önşen'e "Ateist bir Müslümanım tanımıyla aynı" yorumları geldi. 

 İYİ Partili Arzu Önşen, canlı yayında Sen kimsin? sorusuna verdiği yanıtla alay konusu oldu! Ateist bir MüslümanımİYİ Partili Arzu Önşen, canlı yayında Sen kimsin? sorusuna verdiği yanıtla alay konusu oldu! Ateist bir Müslümanım

Bölge Gündem Editör Ekibi
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