İYİ Partili Aytun Çıray'dan çarpıcı ifadeler! Savunmaya geçti: HDP'yi şeytanlaştırdılar

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Cumhuriyet TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Sivas'ta gelen tepkileri provokasyon olarak değerlendiren Çıray, HDP hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

HDP'yi savunan ifadeler kullanan Aytun Çıray, "Önce 'PKK eşittir HDP' taktiğini başlattılar. Bu, HDP'yi şeytanlaştırma taktiğiydi. HDP'yi şeytanlaştırdıktan sonra şunu dediler: 'HDP eşittir CHP'. CHP, Millet İttifakı'nın üyesi olduğuna göre, 'CHP eşittir İYİ Parti' dediler" diyerek şaşkınlık veren ifadeler kullandı.

Aytun Çıray kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

AK PARTİLİ ALPAY ÖZALAN: HDP'Yİ AKLAMA TELAŞINA DÜŞTÜLER

Aytun Çıray'ın açıklamalarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda değerlendiren AK Partili vekil Alpay Özalan," Meral Akşener'in Başdanışmanı ve İP Milletvekili Aytun Çıray, "Hdp'yi, Pkk'yla bir tutup şeytanlaştırıyorlar." dedi. Gittikleri her yerde tepkiyle karşılaşınca ittifak ortakları Hdp'yi aklama telaşına düştüler. Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı değil ama Hdp eş başkanı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.