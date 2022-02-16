İYİ Partili Erhan Usta, Ahmet Davutoğlu'na " Sayın Başbakanım" dedi, sosyal medya karıştı! "Ne başbakanı kafa mı buluyorsun? "

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Muhterem kayınpederim Hulusi Misge Hakk'ın rahmetine kavuştu." dedi.

Davutoğlu'nun paylaşımına yorum yapan çok sayıda vatandaş ve bazı siyasiler baş sağlığı dileklerini iletirken bir ismin paylaşımında kullandığı ifade dikkat çekti.

"SAYIN BAŞBAKANIM"

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, paylaşımında," Sayın Başbakanım, size ve eşiniz Sare Hanımefendiye baş sağlığı diliyorum. Merhuma Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Erhan Usta'nın Eski Başbakan Davutoğlu için "Başbakanım" ifadesini kullanması ise dikkat çeken bir ayrıntı olarak göze çarptı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının Usta'nın "Başbakanım" ifadesine tepki gösterdiği görüldü.

YORUM YAPANLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Usta'nın paylaşımı için yazılan yorumlar şöyle:

- Yazık ülkeye 5 milyon Suriyeli dolduran kişiye hala başbakanım demek yakışmadı.

- Taziyenizi anlarım ancak başbakanım lafının ne gereği vardı Erhan bey? Başımıza çorapları sayın başbakanınızın parçası olduğu oluşum örmedi mi?

- Başsağlığı mesajında bile samimiyetsizsin ne hale geldiniz?

-Neyin başkanı eski başbakan dedin. Herhalde daha da göremeyeceği bir makam orası. Rüyasında bile göremez.

- Ne başbakanı kafa mı buluyorsun?

- Yalakalığın kaçıncı seviyesi bu.