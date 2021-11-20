İYİ Parti'li Erhan Usta ikinci el araçlarda sahtekarlık yapıldığını iddia etti!

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta yayınladığı videoda; otomobillerde yapılan düzenbazlığı ve soygunu anlattığını söyledi.

Bulunduğu yerdeki araçların tamamının sıfır araçlar olduğunu belirten Usta, " ÖTV'lerde eşik değer yükseltildi. Dolayısıyla bazı vergi oranları yüzde 45'e çekilmişti. İlk satıcılar, bayiler ÖTV düşüşünü yansıtmamak için seri halde plaka alıyorlar. Araç kullanılmıyor, plaka takılıyor. Bunlar ikinci el olarak satılıyor. Sıfır araç ikinci el olarak satılıyor. Dolayısıyla 50-60 bin lira vergi düşüşünü yansıtmıyor. Daha yüksek fiyatla piyasaya sürülüyor" dedi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAREKETE GEÇMEDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın durumla ilgili olarak harekete geçmediğini belirten Usta, vergi düşürüldüyse bu vergi düşüşünden vatandaşın yararlanması gerektiğini söyledi.

Vatandaşın yararlanamadığı, sadece yetkili bayilerin ve otomobil firmalarının faydalandığı bir vergi düşüşünün olmaması gerektiğini ifade etti.

ARAÇLARIN HİÇBİRİ İKİNCİ EL DEĞİL

Videoda araçları gösteren Usta, plakaların hepsinin seri olduğunu, araçların hiçbirinin ikinci el olmadıklarını ve hiç kullanılmadıklarını söyledi. Araçlara yalnızca plaka takıldığını belirten Usta, "Yetkili bayiye sıfır araba veya plaka takılmamış bir araba için gittiğinizde sizden yüksek fiyat isteyemiyor. Çünkü liste fiyatı düşük vergiye göre oluşmuş. Oradan vermemek için ikinci elde tabi kimseye karışamazsın, istediğim fiyattan satarım" dediklerini, burada bir soygunun gerçekleştiğini söyledi.