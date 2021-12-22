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İYİ Partili İlçe Başkanı'nın saray görünümlü evi sosyal medyada olay oldu! "Komple altın kaplatsaydın!"

İYİ Parti Tuzla İlçe Başkanı İhsan Önder Albayrak, sosyal medya hesabında evinden bir kara paylaştı. İlçe Başkanı'nın ev ortamında görülen lüks yaşamı, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

İYİ Partili İlçe Başkanı'nın saray görünümlü evi sosyal medyada olay oldu! "Komple altın kaplatsaydın!"

Sosyal medya hesabında Trabzonspor maçını izlediği anları paylaşan İYİ Parti Tuzla İlçe Başkanı İhsan Önder Albayrak, takipçilerinin radarına yakalandı. Albayrak'ın, evindeki ihtişam göz kamaştırdı. Çocuklarının elinde bulunan, güncel ve zam öncesi fiyatlarında dahi dudak uçuklatan teknolojik aletler ise "Bu kadar lüks yaşayacak parayı nereden kazandınız" sorularını beraberinde getirdi.

İYİ Partili İlçe Başkanı'nın saray görünümlü evi sosyal medyada olay oldu! Komple altın kaplatsaydın!

GELEN ELEŞTİRİLERE TEK TEK YANIT VERDİ

Albayrak'ın paylaşımının ardından, takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi. "Bu değirmenin suyu nereden geliyor" "Bu kadar lüks yaşayacak parayı nereden kazandınız" sorularını yönelten vatandaşlara İlçe Başkanı'nın cevabı ise, "Birincisi o kadar lüks değil" oldu. Bununla birlikte "Orası ev mi saray mı?" soruları da yöneltildi.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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