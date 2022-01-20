İYİ Partili isim isyan etti: CHP'li belediye başkanlarının bu tavrı kabul edilemez

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, sosyal medya hesabında art arda dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

İstanbul ve Ankara'nın 2019 mahalli seçimlerinde Millet İttifakı tarafından kazanıldığını ifade eden Çelik; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, CHP'li belediye başkanlarının ittifak ortakları İYİ Parti'nin oyları ile seçildiklerini unuttuğunu vurguladı.

"CHP'NİN BUGÜNKÜ TAVRI, 2023 SEÇİMLERİ İÇİN BERLİRLEYİCİ OLACAK"

Ahmet Çelik açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu belediyeler ve başkanları; İYİ Parti il ilçe teşkilatlarını ve milletvekillerini yok sayıp herhangi bir konuda istişare etmekten bile imtina etmektedirler.

İYİ Parti, ittifak gereklerine her türlü saygıyı gösterip bu iş birliği için her türlü gayreti sürdürürken CHP'li belediye ve belediye başkanlarının bu tavrı asla kabul edilemez.

Aynı yaklaşımı, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerini Millet İttifakı'nın kazanmasından sonra da devam edeceği ortadadır.

Bu sebeple, 2023 seçimleri için İYİ Parti ve CHP'nin yapacağı ittifak müzakerelerinde CHP'nin bugünkü tavrı belirleyici olacaktır."