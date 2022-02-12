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  3. İYİ Parti'nin 80 milyon TL'lik faturasını ödeyen İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdırmış!

İYİ Parti'nin 80 milyon TL'lik faturasını ödeyen İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdırmış!

Gazeteci Şebnem Bursalı, kaleme aldığı köşe yazısında edindiği CHP'nin iletişime ayırdığı bütçenin 180 milyon TL'yi bulmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ücretin 140 milyon TL'sini İBB'nin ödemesini istediğini, İmamoğlu'nun ilk olarak bu talebe evet dediğini daha sonra ise geri çevirdiğini ifade etti. Bursalı, İBB'nin daha sonra İYİ Parti'nin 80 milyon TL'lik tanıtım faturasını ödemesinin Kılıçdaroğlu'nu kızdırdığını belirtti.

İYİ Parti'nin 80 milyon TL'lik faturasını ödeyen İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdırmış!

Sabah yazarı Şebnem Bursalı kaleme aldığı köşe yazısında edindiği kulis bilgisini kaleme aldı. Bursalı, CHP'nin soysal medya üzerinden yürüttüğü iletişim bütçesinin 180 milyon TL'yi bulmasının ardından genel merkez bu ücreti İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin arasında paylaşmasına karar verdiğini ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun  bu kararı, Ekrem İmamoğlu'na ileterek,"Genel merkezin medya ve tanıtım gideri 180 milyon lirayı buldu. Bunu bizim ödememiz zor. İkiye böldük, 40 milyon TL'yi Mansur Bey Ankara Büyükşehir Belediyesi üzerinden, 140 milyon TL'yi de siz belediye üzerinden ödersiniz." ifadelerini kullandı. 

İYİ Parti'nin 80 milyon TL'lik faturasını ödeyen İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdırmış!

İMAMOĞLU ÖNCE KABUL ETTİ, SONRA REDDETTİ

Kılıçdaroğlu'na bu konuyu halledeceğini ifade etmesinin üzerinden bir ay sonra İmamoğlu, "Şu sıralar İçişleri Bakanlığı, denetim ve kamuoyunun gözü çok üzerimizde. Bu kadar yüklü faturayı ödersek üzerimize daha çok gelirler. Bunu ya erteleyelim ya da siz başka formül bulsanız" dedi.

İYİ PARTİ'NİN 80 MİLYONLUK FATURASINI ÖDEDİ

Kılıçdaroğlu'nu bu talebi kabul etmesinin ardından İBB'nin İYİ Parti'nin medya ve tanıtım için harcadığı 80 milyon TL'lik faturayı üstelenmesinin ardından konuyu öğrenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruma sinirlendiği öne sürüldü. 

İYİ Parti'nin 80 milyon TL'lik faturasını ödeyen İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdırmış!

CHP KULİSLERİNDE KONUŞULANLAR

CHP kulislerine göre Meral Akşener'in İmamoğlu'nun bu faturayı üstlenmesi nedeniyle iltifatlarda bulunduğu konuşuluyor.  Ayrıca 30 Ağustos Zafer kutlamalarında Akşener'in bu nedenle İmamoğlu için, "1453'te Fatih Sultan Mehmed aynı senin gibi dedi ki; Bizans'a, Avrupa'ya, Haçlılara rağmen ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı!" dediği belirtiliyor. 

Kaynak: Sabah

İYİ Parti'nin 80 milyon TL'lik faturasını ödeyen İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdırmış!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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