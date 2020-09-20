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İYİ Parti'nin genel başkanı yeniden Meral Akşener oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1289 oy alarak yeniden partisinin genel başkanı seçildi. Akşener teşekkür konuşmasında, '' İyi ki milletimiz İYİ Parti’yi kurdu, sağ olun, var olun" dedi.

İYİ Parti'nin genel başkanı yeniden Meral Akşener oldu

Ankara Altınpark'ta yapılan kurultayda genel başkanlık için oy verme işlemi saat 13.30'da sona erdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1289 oy ile tekrardan partisinin genel başkanı oldu.

Oyların tasnifi ve sayılmasının ardından İlçe Seçim Kurulu yetkilisi sonuçları açıkladı.

Buna göre, seçime tek aday olarak katılan Akşener, oy kullanan 1289 delegeden 1289'unun oyunu alarak, yeniden genel başkan seçildi.

İYİ Parti'nin toplam kayıtlı 1379 delegesi bulunuyor.

İYİ Parti'nin genel başkanı yeniden Meral Akşener oldu

''MİLLET BİZİ ÇAĞIRIYOR''

Akşener, teşekkür konuşmasında, "Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Güveniniz için, varlığınız için, direnciniz için teşekkür ediyorum. Millet bizi çağırıyor. Bugün akşam bittikten sonra yarından itibaren tekrardan milletimizle beraber olmaya, birlik olmaya, yeniden yollara düşmeye hazır halde olduğumuzu herkese gösterdiniz. İyi ki milletimiz İYİ Parti’yi kurdu, sağ olun, var olun" dedi.

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