İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu! İsmi geçen adaydan açıklama geldi

İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adayları ile seçimlere girileceği açıklamaları yapılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde CHP ile ittifak yapılıp Ekrem İmamoğlu desteklenir mi beklenirken İYİ Parti'nin İstanbul Büyük şehir belediye başkan adayı belirlediği ve resmi açıklamanın çok yakında yapılacağı belirtilirken, adı geçen adaydan çok önemli açıklamalar geldi.

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İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu! İsmi geçen adaydan açıklama geldi 1

81 ilde aday çıkaracağını açıklayan İYİ Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı adaylığı için adı geçen İBB İYİ Parti Grup sözcüsü Dr. Suat Sarı, adaylık iddialarını doğruladı.

İYİ Parti'den İBB için adaylığını açıklayan Suat Sarı, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

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İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu! İsmi geçen adaydan açıklama geldi
İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu! İsmi geçen adaydan açıklama geldi
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