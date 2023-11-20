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İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu! İsmi geçen adaydan açıklama geldi
İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adayları ile seçimlere girileceği açıklamaları yapılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde CHP ile ittifak yapılıp Ekrem İmamoğlu desteklenir mi beklenirken İYİ Parti'nin İstanbul Büyük şehir belediye başkan adayı belirlediği ve resmi açıklamanın çok yakında yapılacağı belirtilirken, adı geçen adaydan çok önemli açıklamalar geldi.
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