HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
İYİ Parti'nin ittifak kararından sonra CHP genel başkanı özgür özelden ilk açıklama geldi!
İYİ Partinin cumhuriyet halk partisinin seçim iş birliği teklifine olumsuz yanıt vermesinden sonra gözler CHP'ye çevrilerek nasıl bir yanıt verileceği merak ediliyordu genel başkan özgür özel "Sakın, İYİ Parti'yle bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin" diyerek açıklamada bulundu.
YAYINLAMA
Son Haberler
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Finans ve Teknolojiler Zirvesinde konuştu
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı! Kar yağışı geliyor, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte tüm ülke geneli hava durumu
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'