İYİ Parti'nin ittifak kararından sonra CHP genel başkanı özgür özelden ilk açıklama geldi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Özel'in, İYİ Parti'nin ittifak teklifini reddetmesine ilişkin yapacağı yorum merak ediliyordu. İYİ Parti'nin kararına saygı duyduklarını belirten Özel, CHP örgütlerinden de bir talepte bulundu.

Özel, hayatını kaybeden AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti camiasına başsağlığı diledi.

Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının 5 Aralık 1934'te verildiğini hatırlatan Özel, "Türk kadınına bu değeri veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla yad ediyoruz" diye konuştu.

Özel, emeklilerin en düşük asgari ücret kadar maaş alması gerektiğini ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday olmayacağını açıklayarak, "Böyle veda her siyasetçiye nasip olsun" dedi. Özel, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın da bayrağı teslim edeceğini söyledi. CHP Genel Başkanı ayrıca, başarılı olup kendi isteğiyle görevini bırakan belediye başkanlarının CHP Genel Merkezi'nde danışma kurullarında görev alacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı, yeniden eski partisine dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a da "Hoş geldin başkanım" diye seslendi.

DEPREM ÖNCESİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Depreme karşı çıkarılan düzenlemelerin dirençli kentler oluşturmak için yetersiz olduğunu savunan Özel, "Deprem odaklı kentsel dönüşüme hizmet etmeyen bir yaklaşım var" ifadelerini kullandı.