İYİ Parti’nin TELE1’e reklam vermemesi Merdan Yanardağ’ı çileden çıkardı! Akşener’e verdi veriştirdi!

İYİ Parti’nin CHP’ye yakınlığıyla bilinen TELE1’e reklam vermemesi kanalın sahibi Merdan Yanardağ’ı kızdırdı.

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İYİ Parti’nin TELE1’e reklam vermemesi Merdan Yanardağ’ı çileden çıkardı! Akşener’e verdi veriştirdi!

İYİ Parti, seçim kampanyası kapsamında bazı kanallara reklam verdi. İYİ Parti’nin reklam verdiği kanallar arasında TELE1 yer almadı. CHP’ye yakınlığıyla bilinen Merdan Yanardağ, kanalına reklam verilmemesine tepki gösterdi.

Yanardağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti’nin reklamını eleştirerek, “TV'lerde çok tuhaf bir İyi Parti-Meral Akşener reklamı başladı. E.İmamoğlu ve M.Yavaş, reklam filminin neredeyse başından sonuna kadar Akşener'in yanında görünüyor. Mesaj şu; 'Onları biz CB yardımcısı adayı yaptık'! Bu doğru da şık da değil. İki başkan da emir eri değil” dedi.

İYİ Parti’nin TELE1’e reklam vermemesi Merdan Yanardağ’ı çileden çıkardı! Akşener’e verdi veriştirdi!

“AKŞENER, İRTİFA KAYBETMEYE BAŞLADI”

Akşener’in masadan kalkmasına değinen Yanardağ, “Akşener, Millet İttifakı masasını devirmeye kalkışınca büyük tepki çekti. İrtifa kaybetmeye başladı. İyi Parti baraj sınırına kadar daraldı. Çünkü, millet karırını vermiş, diktatörlük girişimi karşısına tek adayla (birleşik bir blokla) çıkmak konusunda kararını vermişti. Akşener ve İyi Parti yönetimi, bu toplumsal dalgayı geç gördü. Dayatmadan vazgeçti ve geri çekildi. İyi de yaptı. Ben de, ‘Eleştirilerimi geri çekmedim, askıya aldım’ diye açıklama yaparak, Akşener'in Millet İttifakı'na dönüşü olumlu buldum, destekledim. Hala aynı kanıdayım” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’nin TELE1’e reklam vermemesi Merdan Yanardağ’ı çileden çıkardı! Akşener’e verdi veriştirdi!

“SON REKLAM KAMPANYASI, BİR İMAJ VE GÜÇ TOPARLAMA GİRİŞİMİ”

Sözlerine devam eden Yanardağ, “Kılıçdaroğlu, anketlere göre İyi Parti olmasa da kazanıyordu. Akşener, Millet İttifakı'na döndüğünde büyük güç ve güven kaybetmişti. Artık ne eski etkisi ne de eski ağırlığı vardı. İşte son reklam kampanyası, bir imaj ve güç toparlama girişimidir… Ama yine yanlış bir girişim” dedi.

İYİ Parti’nin TELE1’e reklam vermemesi Merdan Yanardağ’ı çileden çıkardı! Akşener’e verdi veriştirdi!

“BİZİ RAHATSIZ OLACAĞIMIZ BİR REKLAMI YAYINLAMAKTAN KURTARMIŞ”

İYİ Parti’nin kanalına reklam vermemesine değinen Yanardağ şunları kaydetti:
“İyi Parti, bizi kampanyanın dışında tutmuş, reklamı TELE1'e vermemiş. İyi olmuş. Bizi rahatsız olacağımız bir reklamı yayınlamaktan kurtarmış. Demek ki, TELE1 izleyicilerinin oyunu istemiyorlar. Kendileri bilir, canları sağ olsun. Tele1 izleyicisinin de elbette bir yanıtı olur. Önemi yok, ama TELE1'e neden reklam vermediklerini biliyoruz. Millet İttifakını Akşener dağıtmaya kalktığında, en sert tavrı biz koyduk.. Kamuoyu tepkisini harekete geçirdik. İyi Parti'nin masaya dönüşünde etkili olduk. Makul bir uzlaşma sağlandı.. İyi de oldu. Neden budur. Daha doğrusu, kamuoyu tepkisi harekete geçti.. Ve girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Nedeni budur.”

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