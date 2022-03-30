İYİ Parti'nin yeni A Takımı belli oldu! Meral Akşener'den Yavuz Ağıralioğlu'na büyük şok
İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda yeni görevlendirmeler belli oldu. Teşkilatlar doğduran Genel Başkan Meral Akşener'e bağlanırken yaptığı çıkışlarla adından söz ettirerek, "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan” diyen Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'na görev verilmemesi dikkat çekti.
İYİ Parti'nin yeni A Takımı, Genel Başkan Meral Akşener tarafından belirlendi. Akşener'in partide en çok güvendiği isimler arasında yer alan Koray Aydın Teşkilat Başkanlığı görevinden alınarak Siyasi İşler Başkanlığı görevine getirildi. Böylece parti teşkilatları doğrudan Meral Akşener'e bağlandı.
Öte yandan yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı görevinden alındı, yerine ise Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz görevlendirildi.
YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NA GÖREV VERİLMEDİ
Yavuz Ağıralioğlu'na yeni görev verilmezken Twitter hesabında Genel Başkan Yardımcısı ibaresi bulunan Ağıralioğlu bu unvanı kaldırdı.
SÖZLERİ CHP'Yİ KIZDIRMIŞTI
Öte yandan Ağıralioğu, Halk TV'den İpek Özbey'e yaptığı açıklamada," Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan? 20 yıllık AK Parti galibiyet serisi bizimle bozuldu." ifadelerini kullanmış, CHP Sözcüsü Faik Öztrak bu sözlere "Bunların kıymet-i harbiyesi yok" yorumunu yapmıştı.
İYİ PARTİ'NİN YENİ BAŞKANLIK DİVANI
İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:
Siyasi İşler Başkanı-Koray Aydın
Genel Sekreter-Uğur Poyraz
Mali İşler Başkanı-Ümit Dikbayır
Kurumsal İlişkiler Başkanı-Cihan Paçacı
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı-Bahadır Erdem
Seçim İşleri Başkanı- Şenol Sunat
Uluslararası Politikalar Başkanı- Ahmet Kâmil Erozan
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı-Rıdvan Uz
Ortadoğu Politikaları Başkanı-Salim Ensarioğlu
Yerel Yönetimler Başkanı-Metin Ergun
Ekonomi Politikaları Başkanı-Bilge Yılmaz
Kalkınma Politikaları Başkanı-Ümit Özlale
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı-Mehmet Tolga Akalın
Eğitim Politikaları Başkanı-Sevinç Atabay
Toplumsal Politikalar Başkanı-Ayfer Yılmaz
Kadın Politikaları Başkanı-Ünzile Yüksek
STK İlişkileri Başkanı -Burak Akburak