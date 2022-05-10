İyilik Damla kimdir? Sera Kutlubey kimdir, nereli, kaç yaşında? | Sera Kutlubey biyografisi

Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, İyilik dizisinde Hatice Şendil ve İsmail Demirci ile başrolü paylaşan Sera Kutlubey'in kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde İyilik Damla kimdir? Sera Kutlubey kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte Sera Kutlubey biyografisi...

İYİLİK DAMLA KİMDİR? SERA KUTLUBEY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

FOX TV ekranlarında yayınlanan İyilik dizisinde Damla karakterine hayat veren oyuncu Sera Kutlubey, 24 Ekim 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisi ile yaşamış ardından Babam ve Ailesi dizisinde rol almıştır. İsimsizler dizisinde Seher karakterini canlandırmıştır.