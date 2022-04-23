İyon Yuvarı ne demek, TDK'ya göre İyon Yuvarı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İyon yuvarı ne demek? İyon yuvarı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iyon yuvarı kelimesi. Peki iyon yuvarı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iyon yuvarı nedir, iyon yuvarı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İYON YUVARI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İyon yuvarı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre iyon yuvarı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yer atmosferindeki atom ve moleküllerin güneş ışınlarıyla iyonlaştığı 80-400 kilometre yükseklikler arasındaki katman

