Ukrayna- Rusya savaşı Türkiye'nin cebini vuracak! Bu hamle hiç beklenmiyordu! Temel gıda ürünleri ihracatı yasaklandı, zamlar kapıda!Esra Balamir kimdir, nereli, kaç yaşında? Esra Balamir biyografisiSon dakika: İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Kar kaç gün sürecek?9 Mart 2022 Çarşamba İstanbul 5 günlük hava durumuTV8 Survivor All Star 42. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeTRT 1 Masumlar Apartmanı 61. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle YoutubeP.V.C. Doğrama Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıKanal D Üç Kız Kardeş 3. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle YoutubeCünüpken oruç tutulur mu? Cünüpken oruç tutulur mu sorularla İslamiyet?FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 22. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle YoutubeATV Destan 14. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. İyotlu Tuz ne demek, TDK'ya göre İyotlu Tuz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İyotlu Tuz ne demek, TDK'ya göre İyotlu Tuz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İyotlu Tuz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İyotlu Tuz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İyotlu Tuz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İyotlu Tuz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İyotlu Tuz ne demek, TDK'ya göre İyotlu Tuz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İyotlu tuz ne demek? İyotlu tuz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iyotlu tuz kelimesi. Peki iyotlu tuz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iyotlu tuz nedir, iyotlu tuz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İYOTLU TUZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İyotlu tuz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre iyotlu tuz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Homojen karıştırılmış en az % 0,007 iyot içeren yemek tuzu (NaCl)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT