İyotlu Tuz ne demek, TDK'ya göre İyotlu Tuz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İyotlu tuz ne demek? İyotlu tuz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iyotlu tuz kelimesi. Peki iyotlu tuz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iyotlu tuz nedir, iyotlu tuz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İYOTLU TUZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İyotlu tuz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre iyotlu tuz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Homojen karıştırılmış en az % 0,007 iyot içeren yemek tuzu (NaCl)

