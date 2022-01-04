İz Düşümlü ne demek, TDK'ya göre İz Düşümlü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İz düşümlü ne demek? İz düşümlü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iz düşümlü kelimesi. Peki iz düşümlü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iz düşümlü nedir, iz düşümlü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İZ DÜŞÜMLÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İz düşümlü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre iz düşümlü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İz düşümü olan

