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İzabe ne demek, TDK'ya göre İzabe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İzabe kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İzabe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İzabe nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İzabe kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İzabe ne demek, TDK'ya göre İzabe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İzabe ne demek? İzabe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi izabe kelimesi. Peki izabe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre izabe nedir, izabe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İZABE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İzabe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İzabe kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre izabe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Madenleri ergitme, sıvı durumuna getirme

İZABE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- izabe fırını, izabe noktası

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