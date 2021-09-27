İzaç ne demek, TDK'ya göre İzaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İzaç ne demek? İzaç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi izaç kelimesi. Peki izaç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre izaç nedir, izaç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İzaç kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. İzaç kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

İZAÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İzaç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İzaç kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre izaç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bunaltma, tedirgin etme, baş ağrıtma, can sıkma



İZAÇ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu vaka Bilâl'i, uşakların izacından tamamen kurtardı.



İZAÇ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- izaç etmek

