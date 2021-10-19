İzaz ne demek, TDK'ya göre İzaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İzaz ne demek? İzaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi izaz kelimesi. Peki izaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre izaz nedir, izaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İZAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İzaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İzaz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre izaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağırlama



İZAZ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- izaz etmek



İZAZ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- izazuikram

