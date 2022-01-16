İzazuikram ne demek, TDK'ya göre İzazuikram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İzazuikram ne demek? İzazuikram TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi izazuikram kelimesi. Peki izazuikram ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre izazuikram nedir, izazuikram kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İZAZUİKRAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İzazuikram kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İzazuikram kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre izazuikram kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Saygı gösterme ve ağırlama

