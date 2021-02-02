İZBAN çalışıyor mu? İZBAN seferleri iptal mi? Devam ediyor mu?

İzmir'de gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları uyarısı yapılırken İZBAN ve tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

İZBAN'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmelere göre çok sayıda istasyona yağışlar nedeniyle yolcu alınamıyor.

İZBAN ÇALIŞIYOR MU? İZBAN SEFERLERİ İPTAL Mİ? İZBAN SEFERLERİ DEVAM EDİYOR MU?

İzban seferlerinde sorun yaşanıyor, bazı istasyonlardan geçici bir süre ile yolcu alınamıyor.

İZBAN'dan yapılan bilgilendirmelerde şu ifadelere yer verildi:

"Şiddetli yağış nedeniyle Turan - Halkapınar istasyonları arasında tren işletimi geçici olarak dururken, Kemer-Gaziemir arasında ise tek hat üzerinden sefer yapabiliyoruz.

Aşırı yağışın, bölgede hattı olumsuz etkilemesi nedeniyle Salhane, Bayraklı ve Turan istasyonlarımıza geçici bir süre yolcu alamıyoruz.

Yağışın şiddetini ve hat üzerindeki etkisini giderek artırması nedeniyle Halkapınar istasyonundan Menemen-Aliağa yönüne tren işletimine geçici bir süre ara vermek zorunda kaldık."

İZBAN SEFERLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

? Seferlerimizle ilgili bilgilendirme



? Selçuk - Tepeköy (Açık)

? Tepeköy - Cumaovası (Açık)

? Cumaovası - Gaziemir (Açık)

➡️ Gaziemir - Şirinyer (Tek yön)

? Şirinyer - Halkapınar (Açık)

? Halkapınar - Naldöken (Kapalı)

? Naldöken - Aliağa (Açık) — İZBAN (@uzunyolunkisasi) February 2, 2021

İZBAN seferlerinde son durum:

Selçuk - Tepeköy (Açık)

Tepeköy - Cumaovası (Açık)

Cumaovası - Gaziemir (Açık)

Gaziemir - Şirinyer (Tek yön)

Şirinyer - Halkapınar (Açık)

Halkapınar - Naldöken (Kapalı)

Naldöken - Aliağa (Açık)

İZMİR'DE TRAMVAY ÇALIŞIYOR MU?

Tramvay seferlerine ilişkin olarak Tram İzmir'den yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Sayın yolcularımız, yoğun yağış nedeniyle Ataşehir - Yunuslar arasında işletim yapılmaktadır. Yunuslar - Alaybey arasında işletim ESHOT otobüsleri ile gerçekleşmektedir. Anlayışınızdan dolayı teşekkür ederiz."