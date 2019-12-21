İZBAN durağında intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı

İzmir'den bir İZBAN intihar haberi daha geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek kendini raylara bıraktı.

Sabah saatlerinde Nergiz İZBAN Durağı'na gelen bir erkek, banliyö treni geldiği sırada raylara atladı. Duraktakiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden intihar notu ve kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İZBAN seferleri ise bir süre aksadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Aynı durakta geçtiğimiz Kasım ayında da üniversite öğrencisi Dilan E. (20) raylara atlayarak, intihar etmişti.

SEFERLER NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Savcının olay yerine gelmesi beklenirken İZBAN'da mahsur kalan vatandaşlar seferlerin normale dönmesini bekliyor.

İZBAN'dan henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.

İntihar eden vatandaşın üzerinden kimlik çıkmadı. Polis olay yeri incelemesini sürdürürken olaya şahit olan görgü tanıklarından bilgi alınıyor. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.