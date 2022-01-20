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  3. İzel'den şaşırtan hamle! Hakan Altun'a evlilik teklifi etti! Bir türlü aradığı aşkı bulamayan şarkıcının cevabı ne olacak?

İzel'den şaşırtan hamle! Hakan Altun'a evlilik teklifi etti! Bir türlü aradığı aşkı bulamayan şarkıcının cevabı ne olacak?

Şarkılar Bizi Söyler programının konukları arasında olan İzel programın sunucularından Hakan Altun'a evlenme teklifi ederek stüdyodakileri şaşkına uğrattı.

Kanal D ekranlarında cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Şarkılar Bizi Söyler programı Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla devam ediyor.

33. bölümüyle cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları; İzel, Atakan Çelik, Safa Sarı ve İzel olacak.

İzel'den şaşırtan hamle! Hakan Altun'a evlilik teklifi etti! Bir türlü aradığı aşkı bulamayan şarkıcının cevabı ne olacak?

22 Ocak 2022 Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan bölümün fragmanında İzel'in Hakan Altun'a evlilik teklifi ettiği görülüyor.

İzel'den şaşırtan hamle! Hakan Altun'a evlilik teklifi etti! Bir türlü aradığı aşkı bulamayan şarkıcının cevabı ne olacak?

Son olarak Gonca Vuslateri ile sevgili olan Hakan Altun'un ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

Emine Özfalcı
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