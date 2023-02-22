İzet Hajrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İzet Hajrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İzet Hajrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İzet Hajrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İzet Hajrovic 4 Ağustos 1991 tarihinde Brugg şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bosna-Hersek,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da IzetHajrović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İzet Hajrovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. İzet Hajrovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İzet Hajrovic'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İzet Hajrovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hajrovicizet/

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http://www.facebook.com/Izet.H.Official

İzet Hajrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İzet Hajrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İzet Hajrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İzet Hajrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2010 yılında Grasshoppers

8 Ocak 2014 yılında Galatasaray

10 Temmuz 2014 yılında W. Bremen

31 Ağustos 2015 yılında Eibar

30 Haziran 2016 yılında W. Bremen

31 Ocak 2018 yılında Dinamo Zagreb

1 Temmuz 2021 yılında Aris Selanik

İzet Hajrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İzet Hajrovic şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İzet Hajrovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Birr (1998-1999), FC Windisch (1999-2000)

Bosna-Hersek takımında 20 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 6 gol atmıştır.

İsviçre takımında 15 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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