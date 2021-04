Izgara Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Izgara Ustası görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Köfte, et, tavuk, balık vb. ızgara türleri için yapacağı eti seçme, hazırlama, özel baharatlarla karıştırıp yoğurma, ızgarada pişirme ve servise hazır hale getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Izgara Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Izgara Ustası Maaşları

Izgara Ustası maaşı ortalama aylık 3.960 - TL’dir. En düşük maaşı 2.926 -TL, En yüksek ise 5.340 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Izgara Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak bu meslek için yeterli bir eğitim kriteridir.

Izgara Ustası Ne İş Yapar?

Izgara Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

c) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

d) Temizlik kurallarına uygun olarak çalışma ortamını hazırlamak,

e) Menünün özelliğine göre kıymanın içine konulacak malzemeleri hazırlamak,

f) Kıymayı ve diğer malzemeleri karıştırmak, yoğurarak homojen hale getirmek, şekillendirmek, dinlendirmek,

g) Mönünün özelliğine göre uygun sosları ve garnitürleri hazırlamak,

h) Izgarayı kullanıma hazırlamak,

i) Köfte, et, tavuk, balık türlerden ızgara yapmak,

j) Izgara yaptığı köfte, et, tavuk, balık vb. servise hazır hale getirmek,

k) Malzemelerin satın alınması, depolanması ve saklanması ile ilgili işleri yapmak,

l) Izgarayı temizlemek ve bakımını yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Izgara Ustası Meslek Ana Grubu:

Nitelik Gerektirmeyen Mesleklerdir.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Yiyecek Hazırlama Yardımcılarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Yiyecek Hazırlama Yardımcılarıdır.

Izgara Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Izgara Ustası mesleğinin meslek kodu 9411.14 olarak belirlenmiştir

