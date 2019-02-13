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  3. İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP'li milletvekili, polisin kolunu ısırdı

İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP'li milletvekili, polisin kolunu ısırdı

Van'da, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacı altında izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP'li milletvekillerinden Salihe Aydeniz, görevini yapmaya çalışan polisin pankartını almak istemesi üzerine kolunu ısırdı. Yaralanan polis memuru 10 gün iş görememezlik raporu aldı.

İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP'li milletvekili, polisin kolunu ısırdı

an'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, açtığı pankartı almaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırdı.

HDP milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Salihe Aydeniz ve Sait Dede, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla Kazım Karabekir Caddesi'nde yürüyüş yapmak istedi.

Çevrede güvenlik önlemi alan emniyet müdürlüğü ekipleri, 100 metre yürüyen milletvekillerini durdurarak yürüyüşe izin vermedi.

İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP'li milletvekili, polisin kolunu ısırdı

PANKARTA İZİN VERİLMEYİNCE POLİSİN KOLUNU ISIRDI

Kaldırımda oturmak isteyen milletvekilleri, Leyla Güven'in fotoğrafının bulunduğu pankartı açmaya çalıştı. 

Polislerin, pankartı almaya çalıştığı sırada HDP Diyarbakır Milletvekili Aydeniz, bir kadın polis memurunun kolunu ısırdı.

Hastaneye götürülen polis memuru, 10 gün iş göremezlik raporu aldı.

Kaldırımda bir süre daha bekleyen milletvekilleri, araçlarına binerek kentten ayrıldı.

HDP İl Başkanlığı önünde toplanıp yürümek isteyen gruba da polis izin vermedi.

İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP'li milletvekili, polisin kolunu ısırdı

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